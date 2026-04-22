Especialista financeira investigada por alegada burla que lesou vários madeirenses

A analista financeira Catarina Castro, que foi presidente da delegação regional da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, está a ser investigada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público na sequência de um processo-crime por uma alegada burla e abuso de confiança que lesou vários madeirenses, incluindo o ex-eurodeputado Sérgio Marques. A notícia é avançada na edição de hoje da revista Sábado.

Entre os denunciantes estão o empresário do sector dos vinhos Humberto Jardim, o ex-eurodeputado Sérgio Marques e o fisioterapeuta Sandro Freitas. Segundo a investigação noticiada pela Sábado, os três terão investido cerca de 50 mil euros cada, alegadamente sob orientação da consultora, através de contas abertas no Banco Best. Afirmam que a gestora, associada à empresa ‘Great Search’, solicitava acesso directo às contas para realizar operações financeiras, numa prática que consideraram inicialmente normal no âmbito da gestão de activos. De acordo com a denúncia, os investimentos evoluíram para instrumentos de elevado risco (CFD - Contract for Difference), gerando comissões frequentes e perdas significativas. Os valores alegadamente perdidos rondam os 50 mil euros por investidor, tendo os movimentos financeiros aumentado até esgotarem praticamente o capital disponível.

Sérgio Marques refere dificuldades em resgatar os montantes aplicados e descreve uma sucessão de justificações que levantaram suspeitas, levando à apresentação de queixa junto do Ministério Público no início de 2025.

A Procuradoria-Geral da República confirmou à revista Sábado a existência de um inquérito em curso, conduzido pelo Ministério Público, com o apoio da Polícia Judiciária. Além dos casos na Madeira, existem indícios de outros lesados no continente, alguns com prejuízos de maior dimensão, o que poderá alargar o âmbito da investigação.

Em resposta à revista Sábado, através do seu advogado, Catarina Castro afirma desconhecer qualquer processo-crime e garante não ter sido notificada ou ouvida pelas autoridades. Refuta ainda todas as acusações, classificando-as como falsas.

A consultora financeira teve uma passagem pela Madeira que se pode classificar de meteórica. Em Março de 2022, como representante do Banco Best nas duas regiões autónomas, foi oradora da conferência ‘Women in Tech’, organizada pela StartUp Madeira para assinalar o Dia Internacional da Mulher. Em Dezembro de 2022, tornou-se na primeira presidente da delegação regional da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. A 18 de Março de 2023, teve ao seu lado um conjunto de personalidades na inauguração da sede da associação no Funchal, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da CMF, Pedro Calado. Em Julho de 2024, o Conselho Coordenador da SEDES Nacional anunciou que Catarina Castro suspendera “por motivos estritamente pessoais”.