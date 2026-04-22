Novo número da revista 'Islenha' vai ser lançado esta quinta-feira

A edição nº 76 da revista 'Islenha' é apresentada amanhã, 23 de Abril, pelas 12 horas, na Capela do Corpo Santo.

O número 76 da revista vai disponibilizar ao leitor artigos resultantes de apuradas investigações, que vão desde a História, História Social, História da Arte, Iconografia, Musicologia, Fotografia, Vídeo e Artes Plásticas. E que abrangem um hiato que vai desde o século XV ao século XXI.

A revista 'Islenha' "é um compromisso cultural e editorial da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, aberta a várias temáticas, privilegiando o enfoque na vertente das ilhas afortunadas da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) e da diáspora madeirense2, termina uma nota enviada.

O evento contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.