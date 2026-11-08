Manchester United assegura empate com Aston Villa com dois golos nos descontos

O Manchester United e o Aston Villa empataram hoje 4-4, na 10.ª jornada da Liga inglesa de futebol, após os 'red devils' assegurarem a igualdade nos descontos, com Bruno Fernandes a marcar e a fazer uma assistência.

Num jogo frenético disputado em Old Trafford, o Manchester United, com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, recuperou por duas vezes de desvantagens de dois golos, acabando por assegurar o empate já na compensação.

O Aston Villa entrou melhor na partida e marcou dois golos em menos de cinco minutos: Alysson inaugurou o marcador no primeiro minuto de jogo e o senegalês Nicolas Jackson 'assinou' o 0-2 logo depois, aos quatro.

Aos 16, o capitão dos 'red devils' Bruno Fernandes reduziu para 1-2, de grande penalidade, e o belga Youri Tielemans repôs a igualdade aos 44, após finalizar de primeira um passe atrasado de Mazraoui.

No regresso dos balneários, e após uma primeira parte dominada pelos anfitriões, o Manchester United voltou a sofrer dois golos em pouco tempo: na sequência de um desarme imprudente de Dalot, McGinn voltou a colocar o Villa na frente do marcador, na cobrança de um penálti, aos 48, e cinco minutos depois Goretzka marcou o quarto dos visitantes (2-4).

Enquanto as bancadas dos anfitriões iam perdendo adeptos, já sem esperança de outro destino que não a derrota, no relvado os 'red devils' continuaram a acreditar e, já nos descontos, marcaram dois golos em quatro minutos: Joshua Zirkzee 'carimbou' o terceiro do United, aos 90+2, e o defesa Patrick Dorgu, assistido por Bruno Fernandes, 'assinou' o quarto, assegurando a divisão de pontos aos 90+6.

Apesar do empate, o Manchester United soma oito jogos sem vencer e continua em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo posto da tabela, com oito pontos, enquanto o Aston Villa é 10.º, com 13.

Nos outros encontros do dia, o Brighton 'bateu' o Brentford por 2-0, o Liverpool derrotou o Crystal Palace por 3-1, o Sunderland recebeu e venceu o Chelsea, por 1-0, e o Bournemouth foi a casa do Ipswich vencer por 2-1.