Trump admite que política de expulsões em massa de imigrantes foi "demasiado dura"

Donald Trump reconheceu hoje, numa entrevista à estação televisiva norte-americana CBS, que a sua política de expulsões em massa de imigrantes foi "demasiado dura", poucos dias depois da derrota do seu partido nas eleições intercalares.

"Penso que foi demasiado dura", respondeu o Presidente dos Estados Unidos a um jornalista da CBS que o questionou sobre a sua política de imigração, revelam excertos da entrevista divulgados nas redes sociais.

Donald Trump não esclareceu, contudo, se pretende alterar a sua abordagem política nesta matéria.

Esta aparente mudança de posição surge dois dias depois de ter promovido o seu conselheiro Stephen Miller, uma figura da direita radical que desempenhou um papel fundamental na política de expulsões em massa de imigrantes, para o cargo estratégico de chefe de gabinete da Casa Branca.

Nas eleições intercalares, amplamente vencidas pelos democratas na terça-feira, os eleitores hispânicos, que tinham contribuído para a reeleição de Donald Trump, viraram-lhe as costas, desiludidos com as promessas não cumpridas de redução dos preços e com o caráter considerado indiscriminado das expulsões realizadas pela polícia de imigração.

Num longo comunicado publicado na rede social X no dia seguinte à derrota dos republicanos, que atribuiu sobretudo à guerra no Irão, o vice-presidente JD Vance manifestou-se, por sua vez, "aberto à possibilidade de alterar as práticas de aplicação" da política de combate à imigração ilegal.

Entre as medidas que propôs está um maior direcionamento da fiscalização para "as empresas que contratam trabalhadores em situação irregular".