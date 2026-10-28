Empresa estatal saudita oferece petróleo com desconto à Europa

A Saudi Aramco, empresa petrolífera estatal da Arábia Saudita, ofereceu carregamentos de crude aos compradores europeus para outubro e novembro, alguns com um desconto face ao preço oficial de venda, depois de reativar o oleoduto Leste-Oeste.

Segundo a Bloomberg, a empresa saudita ofereceu, no início deste mês, carregamento de crude para serem embarcados no final de outubro, enquanto na semana passada já tinha disponibilizado carregamentos para novembro.

Os carregamentos de outubro foram oferecidos com um desconto em relação ao preço oficial de venda da Aramco e podem ser levantados no porto mediterrânico de Sidi Kerir ou em Yanbu, localizado na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita.

A companhia petrolífera tinha informado anteriormente as refinarias europeias que não receberiam crude este mês de outubro, após um ataque ao oleoduto Leste-Oeste ter interrompido as exportações de Yanbu.

No entanto, a infraestrutura retomou as operações, permitindo à empresa aumentar as exportações e ajudar a aliviar as tensões de oferta no mercado europeu.

A Aramco informou as refinarias europeias de que vão receber os volumes totais estipulados para novembro nos seus contratos de futuros.

O aumento da oferta saudita contribuiu para a queda dos preços esta semana de algumas variedades de crude transacionadas na Europa, segundo os operadores de mercado.