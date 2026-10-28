Manchester City e Liverpool seguem em frente na Taça da Liga inglesa

Manchester City, detentor do troféu, e Liverpool, recordista da prova, precisaram hoje do desempate por grandes penalidades para seguirem em frente nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, em dia de duelos de primeira.

Em Manchester, depois do 2-2 no tempo regulamentar, o City bateu o Brighton por 4-3 nos penáltis, enquanto, em Anfield, o Liverpool, que já levantou o troféu por 10 vezes, a última em 2023/24, fez o mesmo perante o Chelsea (1-1, 6-5).

Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland também asseguraram os quartos de final, em que já estavam Bradford, do terceiro escalão, e Fleetwood Town, do quarto e que protagonizou na terça-feira uma das maiores surpresas da história da competição, ao eliminar o Arsenal, atual campeão inglês.

O oitavo e último apurado fica conhecido na quinta-feira, com o Everton a receber o Newcastle, em novo duelo de equipas da Premier League.

Com Rúben Dias e Matheus Nunes a assistirem nas bancadas do Etihad e com Costinha a titular no Brighton, os forasteiros estiveram duas vezes em vantagem, por Yalcouye (30 minutos) e Rutter (67), mas Kovacic (40) e Vítor Reis (72) levaram a decisão para os penáltis.

Nessa fase entrou em cena o guarda-redes argentino Rulli, habitual suplente, que defendeu os dois últimos disparos do Brighton, garantindo assim a passagem do City.

Em Liverpool, o jogo teve 18 grandes penalidades, duas durante o tempo regulamentar e que resultaram nos golos das duas equipas, com Rogers a dar vantagem ao Chelsea, aos 40 minutos, seguido do empate do holandês Gapko, aos 43.

No desempate, Pedro Neto, que foi titular nos londrinos, converteu com sucesso o primeiro remate dos 'blues', mas, primeiro, o holandês Emmanuel Emegha, que podia ter dado a vitória, e depois o francês Wesley Fofana acabaram por deixar o Chelsea eliminado.

Com António Silva a titular, o Bournemouth recebeu e bateu o Aston Villa, por 3-0, naquele que foi o resultado mais inesperado do dia, enquanto o Crystal Palace foi ao campo do vizinho Fulham vencer por 1-0 e o Sunderland ultrapassou em casa o Brentford (3-2).