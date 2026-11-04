Guerra do Irão contribuiu para a derrota, mas voltaria a fazê-lo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reconheceu hoje que a guerra no Irão contribuiu para a derrota histórica do Partido Republicano nas eleições intercalares, mas admitiu que voltaria a fazê-lo para impedir que Teerão tenha armamento nuclear.

Questionado pelos jornalistas sobre as declarações do seu vice-presidente, JD Vance, publicadas nas redes sociais, em que considerou que a guerra tinha sido "a razão da derrota", Donald Trump respondeu: "Penso que isso é, em grande parte, verdade, porque fez subir um pouco os preços da gasolina a curto prazo".

"Mas, ao mesmo tempo, se fosse para voltar a fazer, voltaria a fazê-lo porque, a longo prazo, é a única solução. Não podemos deixar que o Irão tenha a arma nuclear", acrescentou o chefe de Estado norte-americano, durante a sua primeira aparição pública após as eleições intercalares realizadas na terça-feira.

Os democratas infligiram uma derrota histórica a Donald Trump e ao seu Partido Republicano, ao recuperarem o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano.