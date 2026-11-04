Trump atribui derrota "em parte" a guerra no Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou que a guerra no Irão foi "parcialmente" responsável pela derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares de terça-feira e felicitou os democratas, que terão conquistado as duas câmaras do Congresso.

Numa entrevista telefónica ao canal Fox News, Trump afirmou que os democratas "fizeram um bom trabalho" e "lutaram bem".

Quando as assembleias de voto já encerraram nos EUA, as projeções de vários órgãos de comunicação apontam para uma vitória dos democratas no Senado e na Câmara dos Representantes, até agora liderados pelos republicanos.

O líder republicano insistiu que não entende estes resultados como uma avaliação da sua gestão, incluindo a guerra no Irão, com a qual, considerou, "as pessoas concordam", embora tenha reconhecido o provável impacto do aumento dos preços dos combustíveis.

"Não tem nada a ver com o meu gabinete", defendeu, argumentando que "havia uma certa atmosfera no ar" e que não deveria sentir-se culpado.

"Quase nunca o presidente em exercício, independentemente de ser bom ou mau, republicano ou democrata (...) consegue vencer" as eleições intercalares, referiu.

Durante as últimas horas de votação e início da contagem de votos, o Presidente norte-americano desdobrou-se em entrevistas a diferentes órgãos de comunicação e publicações na sua rede social, Truth Social.

Numa delas, criticou o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, num estado onde o democrata James Talarico 'roubou' o lugar no Senado ao republicano Ken Paxton.

Trump, que nos dias que antecederam a votação, prometeu tornar-se no "Senhor Veto" -- ameaçando vetar iniciativas de uma eventual maioria democrata depois das eleições de terça-feira -, publicou, na noite eleitoral, uma fotografia de um boné vermelho com a palavra "Veto" em letras brancas.

"Tenho o direito de vetar qualquer coisa", comentou ao meio online Politico, antes de referir que, de qualquer forma, prefere "não passar dois anos sentado a vetar tudo".

Depois de ter insistido, durante a campanha, que os eleitores deviam fazer de conta que o seu nome estava no boletim de voto, Trump demarcou-se na noite de terça-feira da derrota dos republicanos.

"Eu não estava no boletim de voto e, se estivesse, teríamos ganho com uma vitória esmagadora!", escreveu o Presidente na Truth Social.

Também atacou a rede conservadora Fox News, à qual atribuiu "parte da responsabilidade por estas derrotas ao dar espaço constante e sistematicamente à oposição 'tola' [democrata] e pior".

"É por isso que já falei com certos líderes do Partido Democrata. E é provável que encontremos muitos aliados entre os democratas também", disse ele, argumentando que "eles também querem ver resultados alcançados."

Pouco depois, apareceu na Fox News, apesar das críticas, onde lamentou que o eleitorado não gostasse dos candidatos republicanos e que alguns dos que apoiava "se opuseram" a ele.

"Francamente, não me dava bem [com alguns], mas, pelo bem do partido, aceitei", comentou.