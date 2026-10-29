Trump considera que eleições foram vergonhosas

O Presidente dos Estados, Donald Trump, classificou hoje as eleições presidenciais brasileiras como vergonhosas e afirmou que irá falar com o seu homólogo, Lula da Silva, que venceu na segunda volta, domingo, derrotando Flávio Bolsonaro.

"Esta eleição é uma vergonha para o povo brasileiro", declarou o Presidente norte-americano durante uma troca de palavras com a imprensa, referindo-se também a uma "situação vergonhosa".

Questionado pelo meios de comunicação social sobre a possibilidade de conversar com Lula, Trump respondeu: "Vou falar com ele, mas as eleições foram uma desgraça".

O candidato conservador derrotado, Flávio Bolsonaro, que chegou aos Estados Unidos na quarta-feira após ter fugido do Brasil, recusa-se a reconhecer o resultado da votação.

Filho do ex-Presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, este senador, de 45 anos, denunciou uma "fraude eleitoral" e afirmou querer liderar a oposição a partir do território norte-americano.

Lula da Silva venceu com cerca de 51,7% a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil e irá exercer o quarto mandato presidencial a partir do início do próximo ano.

Na segunda volta, disputada no domingo, o antigo operário e sindicalista, do Partido dos Trabalhadores (PT), conseguiu reverter, de forma inédita, a desvantagem da primeira volta, em que ficou em segundo lugar, atrás do filho de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), disse que não reconhecia a derrota e que iria pedir a anulação das eleições, criticando a prorrogação do prazo de fecho das urnas por duas horas, decidida na sequência da denúncia de problemas nos transportes públicos que prejudicaram a mobilidade de eleitores.

O candidato do PL obteve 48,23% dos apoios, segundo dados referentes a 99,89% da contagem dos votos nas urnas, com uma participação próxima de 80,8%.

Lula da Silva está a terminar o terceiro mandato presidencial, para o qual foi eleito em 2022, quando derrotou o então presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado.

Os dois primeiros mandatos de Lula como Presidente da República do Brasil foram entre 2003 e 2011.

O Presidente brasileiro, que assumirá o seu quarto mandato em 05 de janeiro de 2027, tornou-se o primeiro Presidente na história do Brasil a ser eleito em quatro ocasiões diferentes.