Seguro certo de que Ronaldo arrumou chuteiras mas não dedicação a Portugal

O Presidente da República disse hoje ter a certeza de que o futebolista Cristino Ronaldo "arrumou as chuteiras da seleção", mas não "a dedicação e amor a Portugal".

"Ele arrumou as chuteiras da seleção, mas tenho a certeza que não arrumou a sua dedicação e o seu amor a Portugal e que o país vai continuar a contar com ele e com a sua defesa dos valores de um país que ele serviu com a camisola da seleção nacional", disse António José Seguro, em declarações a jornalistas em Madrid, no final da 30.ª Cimeira Ibero-Americana.

Cristiano Ronaldo anunciou hoje, aos 41 anos, a retirada da seleção portuguesa de futebol, que representou durante 23 anos.

Seguro agradeceu, "em nome de Portugal", a Cristino Ronaldo a forma como representou a seleção "e como levou e continua a levar o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo".

"Eu sei que este é certamente um dos momentos mais difíceis da vida dele como futebolista e desejo-lhe as maiores felicidades. Aliás, já tive a oportunidade de o fazer", acrescentou o Presidente da República, que considerou que como chefe de Estado lhe compete "agradecer a todos os portugueses que honram o nome de Portugal" em todas as áreas.

Numa mensagem escrita publicada pela Presidência da República, Seguro tinha já agradecido a Cristiano Ronaldo "a forma como representou a seleção nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo".

"Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida desportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho a certeza de que, como tantas vezes sucedeu, tem ao seu lado os portugueses", disse o chefe de Estado na mesma nota.

António José Seguro manifestou-se certo de que "Portugal continuará a contar com o seu amor ao país, que representará sempre com a entrega que colocou em cada treino, em cada jogo, em cada golo que a todos nos encheu de alegria".

"Muitas felicidades, Cristiano. E muito obrigado", acrescentou.