Rafael Leão tem estiramento muscular e deve falhar jogos de Portugal

O avançado Rafael Leão sofreu um "estiramento muscular severo com hemorragia" na coxa direita, informou hoje o Galatasaray, pelo que deverá ficar afastado dos próximos jogos da seleção portuguesa de futebol na Liga das Nações.

De acordo com a nota do clube turco nas redes sociais, Leão realizou hoje uma ressonância magnética que revelou a extensão da lesão contraída no sábado, na segunda parte da partida com o Amedspor, para o campeonato, que a equipa de Istambul venceu por 4-3.

Nos instantes iniciais do segundo tempo, na sequência de um toque de calcanhar perto da linha lateral, o extremo luso agarrou-se imediatamente à face posterior da coxa e acabou por ser substituído aos 50 minutos, já depois de ter marcado o primeiro golo do Galatasaray.

Apesar de a Federação Portuguesa de Futebol ainda não ter adiantado qualquer informação quanto à eventual dispensa do jogador, é praticamente garantido que Leão vai falhar os jogos com a Dinamarca e o País de Gales, os derradeiros no Grupo A4 da Liga das Nações para os quais tinha sido convocado por Jorge Jesus na sexta-feira.

Portugal defronta os dinamarqueses em Braga, em 14 de novembro, e visita Cardiff três dias depois, em 17, sendo que já tem assegurada uma vaga nos quartos de final e está perto de confirmar o primeiro lugar do grupo, bastando-lhe para isso somar, pelo menos, um ponto nas duas rondas.

A seleção nacional lidera com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.