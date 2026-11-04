Papa Leão XIV reuniu-se hoje com Bob Dylan no Vaticano

O Papa Leão XIV reuniu-se hoje, no Vaticano, com o músico norte-americano e Nobel da Literatura Bob Dylan, que está em Itália no âmbito da digressão europeia "Lights of Autumn".

"Hoje, tive o privilégio e a alegria de acompanhar Bob Dylan num encontro com o Papa Leão, juntamente com [o diretor do jornal L'Osservatore Romano] Andrea Monda. Era difícil não sentir a emoção de estar a viver um encontro que tem o sabor da história e a sensação de que, a cada passo no Palácio Apostólico, tudo poderia acontecer", escreveu o subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, Antonio Spadaro, numa publicação nas redes sociais, partilhada pelas 17:00 de hoje.

O texto é acompanhado de duas fotografias, nas quais se vê o autor de "Like a Rolling Stone", de 85 anos, vestido integralmente de preto, com luvas e um capuz a cobrir-lhe a cabeça.

A cidade onde nasceu Bob Dylan, Duluth, no estado norte-americano do Minnesota, não fica longe de Chicago, no Illinois, cidade de onde é originário Leão XIV.

Bob Dylan está atualmente em Itália para concertos em Roma, na quinta-feira, e em Bolonha, no sábado, no âmbito da digressão "Lights of Autumn".

O Vaticano, num comunicado citado pela agência de notícias italiana Ansa, recorda que Leão XIV citou versos de Bob Dylan sobre a bomba atómica, no prefácio de um livro publicado este ano pela editora do Vaticano, Livraria Editora Vaticana (LEV).

Os versos citados -- "Odeio-te porque o homem criou-te, e o homem possui-te, e o homem maneja-te", em tradução livre para português -- são retiradas "Go Away You Bomb", "uma canção de protesto escrita pelo cantor e compositor norte-americano em 1963, no auge das tensões da Guerra Fria", recorda.

De acordo com os meios de comunicação do Vaticano, a audiência de Bob Dylan com Leão XIV foi breve, tendo consistido em cumprimentos e numa breve troca de palavras.

O Papa ofereceu um rosário a Bob Dylan, que presenteou Leão XIV com um exemplar de "Crónicas -- Vol.1", a autobiografia do cantor, publicada em Portugal em 2016 pela Relógio d'Água.

Bob Dylan, 85 anos, é o nome artístico do cantor, compositor, ator e artista plástico norte-americano Robert Allen Zimmerman, que soma uma carreira de mais de seis décadas e cerca de 40 álbuns originais de estúdio, desde o primeiro, publicado sob o seu próprio nome em 1962, a "Shadow Kingdom", de 2023.

Em 2016, foi distinguido com o Nobel da Literatura por, segundo a Academia Sueca, "ter criado novas expressões poéticas no âmbito da música norte-americana".

Em Portugal, a obra literária do autor tem sido publicada pela Relógio D'Água. Além da autobiografia, foram também publicados o livro de ficção experimental "Tarântula" (de 1966), e os dois volumes de "Canções" (1962-1973 e 1974-2001).

Em julho, o Papa tinha-se reunido com outra figura cimeira da música, a norte-americana Patti Smith, galardoada recentemente com o Prémio Princesa das Astúrias das Artes.