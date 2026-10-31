JPP acusa Governo de falhar nas previsões sobre a produção de castanha

Uma comitiva do Juntos Pelo Povo (JPP) marcou presença este sábado na Festa da Castanha, no Curral das Freiras, onde ouviram preocupações dos agricultores e confrontaram o optimismo do Governo Regional com os números da produção de castanha na Madeira.

O JPP recorda que, em Novembro de 2025, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, anunciou que a produção deveria atingir as 120 toneladas, associando a recuperação ao trabalho desenvolvido pelo Governo.

Contudo, refere, os dados da DREM registam apenas 63 toneladas nesse ano: menos 57 toneladas, ou 47,5% abaixo da previsão. Face às 106 toneladas produzidas em 2023, a quebra foi de 40,6%.

“O Governo anunciou uma recuperação que os números não confirmam. Não pode apresentar previsões otimistas como resultado das suas políticas e depois deixar os agricultores sem explicações quando a realidade é tão diferente”, afirma Miguel Ganança, também vereador do JPP na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O deputado reconhece as dificuldades provocadas pelos incêndios, pelas doenças e pelas alterações climáticas, mas considera que estas exigem uma resposta consistente na recuperação dos soutos e no acompanhamento dos produtores.

“Os agricultores perguntam-nos: como é que não querem que diminua a produção, se existem dificuldades nas candidaturas aos apoios? Foram entregues castanheiros, mas os produtores que ouvimos continuam à espera dos equipamentos prometidos e do apoio para instalar novos sistemas de rega. Em setembro, o próprio secretário anunciou que estava a preparar um apoio para esse efeito. O Governo tem de dizer quando passa dos anúncios à concretização e ajudar os agricultores a beneficiar desses apoios”, exige.

Para Miguel Ganança, os testemunhos recolhidos revelam também um sentimento de desvalorização: “Os agricultores dizem-nos que há muito dinheiro para flores na Festa da Castanha, mas pouco apoio para quem produz a castanha. Esta mágoa merece ser ouvida. Quem continua a cuidar dos castanheiros, muitas vezes com idade avançada e enorme sacrifício, precisa de apoio efectivo e de acompanhamento próximo".

O deputado sublinha que a castanha representa rendimento para muitas famílias e uma tradição que atravessa gerações no Curral das Freiras.”É bom ver o Curral das Freiras cheio de vida e de visitantes. Mas quem cuida dos castanheiros precisa de sentir, durante todo o ano, que o seu trabalho é valorizado e que vale a pena continuar a produzir. É desse trabalho que depende o rendimento de muitas famílias e a continuidade de uma tradição de gerações".