Idosa socorrida após queda em varanda

Uma mulher, de 75 anos, necessitou de assistência dos bombeiros, esta tarde, depois de ter sofrido uma queda na varanda do apartamento onde reside, na zona dos Viveiros, no Funchal, ficando impossibilitada de se levantar.

O alerta foi dado pelas 16h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado quatro elementos e duas viaturas, uma ambulância e um veículo de apoio, para proceder à abertura da porta e prestar socorro à vítima.

Após a assistência no local, a idosa foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.