Diplomacia de Teerão desvaloriza eleições israelitas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou hoje que o resultado das eleições em Israel é indiferente para a República Islâmica que foi alvo de bombardeamentos israelitas e norte-americanos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, disse que para o país "pouco importa" o resultado eleitoral das eleições de terça-feira em Israel considerando que o "regime" israelita só trouxe violência e massacres ao Médio Oriente.

"(A votação) é uma disputa entre diferentes grupos para ver quem comete as maiores atrocidades", acrescentou.

As eleições marcadas para terça-feira em Israel vão realizar-se numa altura em que se intensificam as ameaças de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão e no quadro de um impasse negocial para pôr fim ao conflito desencadeado a 28 de fevereiro.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem enfatizado constantemente a "ameaça iraniana", exaltando os resultados da guerra iniciada em fevereiro contra o Irão mostrando-se alinhado com o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump.

"Só há uma forma de eliminar esta ameaça de uma vez por todas: derrubar o regime iraniano. Foi essa a ordem que dei ao Exército, à Mossad (serviço de informações) e aos serviços de segurança", afirmou Netanyahu, durante a campanha eleitoral israelita.

Baghaei considerou as declarações de Benjamin Netyanyahi "ameaças vazias", interpretando-as como um "sinal de desespero" por parte do primeiro-ministro israelita.

Por outro lado, o porta-voz da diplomacia iraniana afirmou que o Irão está a acompanhar a situação e que Teerão "não vai hesitar" em questões de defesa.

No domingo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, especificou que o Irão pode tentar interferir nas eleições legislativas de Israel, alertando a República Islâmica contra qualquer ataque.

Segundo a estação de televisão Canal 12 de Israel, o chefe do Exército israelita, Eyal Zamir, solicitou um uma reunião com Benjamin Netanyahu sobre uma possível operação que disse que pode conduzir "a um conflito com o Irão".

Hoje, o jornal israelita Times of Israel noticiou que Netanyahu exerceu pressão no sentido de um ataque contra o Irão antes das eleições mas que "Donald Trump recusou" tendo, no entanto, sinalizado uma ação conjunta para breve.

O Gabinete do primeiro-ministro desmentiu a notícia mas, segundo o jornal, não adiantou mais pormenores.

Entretanto, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, classificou hoje como falsas e infundadas as notícias publicadas no domingo sobre o alegado atrito entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, acrescentando que Israel não vai atacar o Irão antes das eleições.

De acordo com sondagens citadas pela Agência France Presse, a coligação da oposição israelita liderada por Gadi Eisenkot está à frente da recandidatura de Netanyahu.