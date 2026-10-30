Trump diz que mantém diálogo com Teerão apesar dos possíveis ataques dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou hoje que o diálogo com o Irão para acabar com o conflito continua, uma afirmação que surge após informações que Washington poderia retomar os ataques em grande escala após as eleições.

"Há conversas. Eles querem falar. Continuam a falar. Mas, não estão a pagar aos seus militares. Não estão a pagar aos seus polícias, sabe, estão em sérias dificuldades, e nós temos tempo", afirmou Trump aos jornalistas num evento na Casa Branca.

O presidente defendeu que o seu país não tem pressa em encerrar o conflito porque está "a gastar muito pouco dinheiro", e que, de qualquer forma, o acordo que assinou com o governo da presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, para ter acesso a um quinto das reservas de petróleo da Venezuela compensa qualquer gasto.

"Francamente, é uma guerra, mas não é uma guerra típica. Estamos lá há sete meses. Estamos a gastar muito pouco dinheiro, em termos relativos. Ouvi alguém dizer: 'Estão a gastar dinheiro'. E respondi: 'Bem, qualquer quantia que tenhamos gasto, já recuperamos em dobro, multiplicada por dez, mais ou menos, num lugar chamado Venezuela'", afirmou o chefe de Estado.

O recado de que as conversas continuam chega depois de várias informações que indicam a possibilidade de que Israel e Estados Unidos retomem os ataques contra o Irão após as eleições de meio de mandato nos EUA que decorrem na próxima terça-feira.

Meios de comunicação social como Axios e The New York Times garantiram que ambos os países coordenam uma possível ofensiva formada por ataques massivos contra líderes, instalações energéticas e nucleares e infraestruturas do Irão, que dependem de que o próprio Trump dê o seu aval.

Por sua vez, o senador democrata Chris Murphy, que teve acesso a relatórios classificados sobre a guerra contra o Irão, escreveu esta semana nas redes sociais que o plano de ataque "é uma loucura". "Não alcançará os seus objetivos e desencadeará um novo ciclo de escalada", alertou Murphy.