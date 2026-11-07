Mais de 450 migrantes chegam num dia às Canária

Mais de 450 migrantes chegaram hoje às ilhas Canárias, incluindo 143 resgatados na embarcação pneumática mais sobrelotada de que há registo nesta rota migratória, enquanto cerca de 600 foram transferidos de El Hierro para Tenerife.

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou 143 pessoas, entre as quais 10 mulheres e cinco menores, que seguiam numa embarcação pneumática a cerca de 50 milhas da ilha de Lanzarote.

A embarcação de salvamento Guardamar Polimnia dirigiu-se ao local e, depois de efetuar o resgate, iniciou o transporte dos migrantes para Arrecife, onde a chegada estava prevista para cerca das 13:00 locais, segundo fontes do Salvamento Marítimo citadas pela agência espanhola EFE.

Trata-se da embarcação pneumática com maior número de ocupantes alguma vez registado na rota migratória das Canárias, ultrapassando o anterior máximo, registado na segunda-feira, quando foram resgatadas 132 pessoas com vida e recuperados dois cadáveres.

Desde o verão, começaram a chegar às Canárias embarcações pneumáticas com mais de uma centena de ocupantes, tendo sido registados casos com 122 pessoas em julho, 111 em agosto, 107 em setembro e 125 em outubro.

Entretanto, desde a meia-noite de hoje, outras 314 pessoas chegaram à ilha de El Hierro a bordo de três embarcações precárias, de acordo com fontes dos serviços de emergência.

Durante a madrugada, cerca de 600 migrantes que tinham chegado a El Hierro nos últimos dias foram transferidos para Tenerife num 'ferry' especial, estando previstas novas transferências nas ligações marítimas regulares entre as duas ilhas ao longo do dia.

Sem contar com as chegadas de hoje, quase 5.000 migrantes alcançaram as Canárias desde o início de novembro, a maioria dos quais desembarcou em El Hierro.

Perante a pressão sobre os serviços públicos, o governo insular de El Hierro declarou situação de emergência social.