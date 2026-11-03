Cães-polícia encantam alunos da Escola da Lombada em demonstração de segurança

Integrada no projecto ‘Segurança e Riscos’, coordenado pelos docentes Adriana Ferreira e Luís Gomes, a actividade envolveu a comunidade escolar, permitindo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos cães-polícia e a sua importância na protecção da população.

A demonstração contou com a participação do agente principal Agostinho Campanário, da esquadra da PSP da Ponta do Sol, de Sérgio Silva, comandante do Grupo Operacional Cinotécnico, e de elementos da respectiva equipa, pertencente à PSP.

Ao longo da sessão, os alunos assistiram a diversas demonstrações das capacidades dos cães-policias, nomeadamente nas áreas de guarda, patrulhamento e busca. Os binómios, constituídos por agentes e cães, evidenciaram a importância do treino, da disciplina, da obediência e da relação de confiança estabelecida entre os animais e os seus tratadores.

A resposta aos comandos de voz e as técnicas de reforço positivo despertaram a curiosidade e o entusiasmo das crianças, que acompanharam atentamente cada exercício.

Para a directora da escola, Rosa Luísa Gaspar, a iniciativa constituiu “uma experiência enriquecedora, que permitiu aos alunos compreender, de forma práctica e envolvente, o papel fundamental dos cães-polícia na segurança pública e valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da PSP.”

Um dos momentos mais aguardados foi a interação entre os alunos e os animais, proporcionando uma experiência de proximidade que reforçou as aprendizagens e tornou a actividade particularmente memorável.

A direcção da escola destacou ainda a importância da colaboração com a PSP na promoção de uma cultura de segurança, prevenção e cidadania desde os primeiros anos de escolaridade, agradecendo a disponibilidade e o profissionalismo de todos os agentes envolvidos.

A iniciativa reforçou, assim, o compromisso da EB1/PE da Lombada com uma educação que ultrapassa os limites da sala de aula, privilegiando experiências prácticas, o contacto com diferentes profissionais e a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.