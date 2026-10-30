Presidente da República lamenta morte de português

O Presidente da República lamentou hoje a morte de um cidadão português no acidente ferroviário ocorrido na província espanhola de Toledo e apresentou sentidas condolências à sua família e amigos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português anunciou hoje de manhã que um português, membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente, está entre as vítimas mortais.

"O Presidente António José Seguro tomou conhecimento, com enorme tristeza, da morte de um cidadão português no terrível acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo, em Espanha", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado "apresenta sentidas condolências à família e amigos, reiterando a sua total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia".

A colisão entre dois comboios de passageiros de alta velocidade na quarta-feira na província de Toledo provocou pelo menos 69 mortes.