Presidente da República diz que falará "em breve" depois de ter ouvido os partidos

O Presidente da República disse hoje que falará em breve sobre o resultado das audiências hoje realizadas com os partidos sobre a questão da habitação.

"Falamos disso brevemente", disse António José Seguro no final da cerimónia de receção da fragata NRP D. Francisco de Almeida, na Base Naval do Alfeite, que regressou a Portugal após a participação na Operação Brilliant Shield da NATO.

António José Seguro respondia de forma telegráfica à questão dos jornalistas sobre se os partidos políticos lhe tinham dado as garantias que esperava.

O Presidente da República ouviu hoje os dez partidos com assento parlamentar sobre coesão social, tema no qual incluiu a habitação, e sobre o qual também convocou uma reunião do Conselho de Estado.

Estas audiências foram convocadas na quarta-feira da semana passada, dois dias depois de o chefe de Estado ter apelado a um entendimento entre Governo PSD/CDS-PP e partidos da oposição para que se adotem medidas urgentes e outras duradouras na área da habitação.

Na sequência da intervenção policial sobre manifestantes pelo direito à habitação na madrugada de domingo, António José Seguro falou aos jornalistas na terça-feira, afirmando que não gostou do que viu e reiterou o apelo à procura de soluções com urgência para a habitação, através do diálogo, sem recurso à violência.

Nessa declaração, o Presidente da República declarou que tem estado ativo e vigilante e salientou o convite aos partidos para audiências sobre coesão social e a convocação de uma reunião do Conselho de Estado para 02 de novembro sobre o mesmo tema, no qual incluiu a habitação.