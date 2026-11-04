Paulo Fonseca é o novo treinador do Sporting

O português Paulo Fonseca é o substituto de Rui Borges no comando técnico do Sporting, anunciou hoje o Lyon, clube da Liga francesa de futebol que o treinador orientava há cerca de um ano e meio.

"Após ser abordado nos últimos dias por um clube ao qual se sente particularmente ligado, Paulo Fonseca informou a direção do desejo de deixar o Olympique Lyonnais. O OL lamenta profundamente esta decisão inesperada, sobretudo por acontecer a meio de uma temporada. O Sporting vai pagar 5 milhões de euros ao OL pelo final de contrato antecipado de Paulo Fonseca", informou o emblema gaulês.

Paulo Fonseca, de 53 anos, regressa ao futebol português após 10 anos de ausência, nos quais orientou, sucessivamente, Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Roma (Itália), Lille (França), AC Milan (Itália) e Lyon, que deixou no terceiro lugar da Liga francesa, após nove jornadas, a três pontos do líder Paris Saint-Germain.

"Perante este desejo claramente expresso, a direção considerou que não era do interesse do clube manter uma colaboração que já não pudesse garantir o nível de empenho total essencial para o sucesso do projeto. O Olympique Lyonnais agradece a Paulo Fonseca pela dedicação, elevados padrões e o trabalho que desenvolveu desde que ingressou no clube, e deseja-lhe o melhor para a sua carreira", assinalaram os 'gones'.

Além de referir que "já está a trabalhar" na sucessão de Paulo Fonseca, o também português Jorge Maciel, que era adjunto do compatriota, irá comandar a equipa principal "até à próxima paragem" para jogos das seleções, ou seja diante da Real Sociedad, na quinta-feira, para a Liga Europa, e com o Brest, no domingo, para a Ligue 1.

O treinador natural de Moçambique encontra o Sporting também na terceira posição na I Liga, mas a distantes nove pontos do FC Porto, que lidera o campeonato português graças a um percurso 100% vitorioso nas primeiras 10 rondas, e a quatro do Benfica, segundo posicionado.

Paulo Fonseca vai ocupar o lugar de Rui Borges, que foi afastado no domingo do comando técnico 'leonino', após dois anos no cargo, nos quais conquistou uma 'dobradinha' que escapava ao Sporting há 23 anos, na época de estreia, em 2024/25, iniciada sob a orientação de Ruben Amorim e com uma breve passagem de João Pereira pela liderança da equipa.

O novo treinador do clube de Alvalade deixou Portugal no fim de 2015/16 - após ter conquistado a Taça de Portugal pelo Sporting de Braga -, para orientar o Shakhtar Donetsk, no qual se sagrou campeão ucraniano e conquistou a Taça da Ucrânia nas três temporadas seguintes (2016/17, 2017/18 e 2018/19), tendo ainda vencido a Supertaça daquele país em 2017/18.

Antes da saída de Portugal, Paulo Fonseca venceu também uma Supertaça portuguesa, em 2013/14, numa passagem curta e sem mais sucessos pelo FC Porto, um dos três clubes que treinou no escalão principal do futebol nacional, a par do Paços de Ferreira e dos bracarenses.