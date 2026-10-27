"As Desertas parece que fugiam"

A nadadora madeirense Paula Marília Figueira cumpriu uma travessia de cerca de 30 quilómetros entre a Madeira (Quinta do Lorde, no Caniçal) e as Desertas (Deserta Grande), em nove horas, 44 minutos e dois segundos, concretizando um sonho antigo.

Aos 59 anos, a atleta prepara-se agora para um novo desafio em 2027, completar 60 quilómetros em águas abertas no próximo ano, quando assinala 60 anos de idade.

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A travessia foi realizada com o apoio da equipa da SwimMadeira, que acompanhou a nadadora ao longo do percurso, marcado por correntes e ondulação exigentes.

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A experiência representa também um passo importante para dar visibilidade à natação em águas abertas na Região.

Leia mais sobre este desafio superado na edição impressa do seu DIÁRIO desta terça-feira.