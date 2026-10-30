Kiev pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU após ataques russos

A Ucrânia solicitou hoje ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião de emergência após o ataque massivo da Rússia na quinta-feira, no qual pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas.

"Foram atacados edifícios residenciais, infraestruturas civis e instalações ferroviárias, o que demonstra o flagrante desrespeito da Rússia pela vida humana", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, nas redes sociais, salientando ainda que o ataque teve como alvos regiões de praticamente toda a Ucrânia.

O ministro ucraniano citou, entre as cidades afetadas, Dnipro, na região centro-leste da Ucrânia, onde um drone russo colidiu com uma plataforma da estação ferroviária e matou 15 pessoas.

Outras três pessoas morreram quando outro drone russo se despenhou contra um edifício residencial na cidade de Kremenchuk, na região de Poltava, e duas raparigas de 15 anos foram mortas na cidade de Chernihiv, no norte do país, quando as forças russas atacaram uma zona central da localidade numa hora de grande movimento.

"Estes ataques constituem mais uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", afirmou Sybiha sobre os acontecimentos de quinta-feira.

O chefe da diplomacia ucraniano acusou a Rússia de utilizar o seu estatuto de membro permanente no Conselho de Segurança da ONU para impedir que este órgão cumpra o seu mandato.

Sybiha pediu uma maior pressão internacional sobre a Rússia e uma ajuda militar adicional à Ucrânia, para dissuadir Moscovo de conduzir mais ataques deste tipo.

A Ucrânia costuma solicitar reuniões de emergência do Conselho de Segurança da ONU após cada grande ataque russo contra a sua retaguarda.

Moscovo utiliza o seu direito de veto para impedir que o Conselho de Segurança aprove qualquer resolução sobre este tipo de ações do exército russo.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país.

Os ataques têm vindo a intensificar-se nos últimos meses em ambos os lados da frente, fazendo um número crescente de vítimas civis, e as negociações entre as duas partes mantêm-se num impasse.

A Ucrânia e a Rússia deverão realizar uma nova ronda de conversações de paz em novembro, em Abu Dhabi, sob mediação dos Estados Unidos.