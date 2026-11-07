Sindicato dos Jornalistas exige explicações à administração da Lusa por falta de direcção de informação

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) exigiu hoje explicações ao Conselho de Administração da agência Lusa por a empresa estar sem uma Direcção de Informação desde as 00h00 deste sábado, 7 de Novembro, considerando que a situação compromete a estabilidade e pode colocar em causa a autonomia editorial da agência.

Em comunicado, o sindicato manifestou "profunda perplexidade e indignação" perante a ausência de uma estrutura de liderança editorial em funções, considerando que se trata de uma situação inédita na história da Lusa.

O SJ responsabilizou o Conselho de Administração pelo vazio de liderança, alegando que este conhecia antecipadamente o termo das funções da direcção interina, mas deixou arrastar o processo de nomeação. Segundo o sindicato, só poucas horas antes do fim do mandato foi solicitado um parecer urgente sobre uma nova solução provisória.

Para o SJ, a ausência de uma Direcção de Informação não representa apenas uma irregularidade administrativa, podendo gerar conflitos de competências, fragilizar a independência editorial e abrir espaço a ingerências na actividade jornalística.

O sindicato lembrou o papel da Lusa no sistema mediático nacional, nomeadamente na garantia do direito à informação, na cobertura de comunidades frequentemente esquecidas e na ligação entre os países e territórios de língua portuguesa.

Perante o sucedido, exigiu explicações públicas e imediatas sobre as razões que conduziram à situação, os procedimentos adoptados para assegurar a sucessão da direcção e as medidas previstas para restabelecer a normalidade.

O SJ manifestou ainda solidariedade com os trabalhadores da agência, defendendo que a ausência de liderança editorial não pode servir para fragilizar os direitos dos jornalistas, a sua independência ou a credibilidade da Lusa.

A organização sindical reclamou estabilidade, respeito pela lei e garantias efectivas de autonomia editorial para a agência de notícias.