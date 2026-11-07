Ao volante do Volkswagen Polo TSI Life

Nas deslocações diárias ou num passeio de fim de semana, o conforto e a facilidade de condução fazem a diferença. Disponível no stand do Megamotor, o Volkswagen Polo 1.0 TSI Life conjuga um formato compacto com equipamento pensado para tornar cada viagem mais agradável.

Com motor a gasolina e jantes de liga leve de 16 polegadas, esta viatura disponibiliza bancos confortáveis e a uma bagageira espaçosa. A bordo, o ecrã tátil com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto aproxima as funcionalidades do telemóvel do condutor. O cruise control, o ar condicionado manual e os comandos intuitivos completam o equipamento.

O Volkswagen Polo está disponível por 12 900 euros. Para quem procura uma solução de financiamento, a simulação a 120 meses, sem entrada inicial, prevê uma mensalidade a partir de 178,36 euros*. A garantia é de 18 meses, por mútuo acordo.

Para conhecer esta unidade ou obter mais informações, contacte o Megamotor pelos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540, ou visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Consulte também a oferta de veículos em www.megamotor.pt.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.