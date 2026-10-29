Administração da Lusa prorroga Direção de Informação interina por uma semana

O Conselho de Administração da Lusa prorrogou hoje a liderança interina da Direção de Informação da agência de notícias portuguesa por uma semana, remetendo para breve a divulgação da nova composição deste organismo.

Em comunicado, o Conselho de Administração "agradece aos jornalistas Nuno Simas e Maria de Deus Rodrigues pela disponibilidade para continuar a liderar a Direção de Informação (DI) interina até ao dia 06 de novembro".

Num comunicado assinado pelos três elementos da administração, Joaquim Carreira, Ana Alves e Luís Ferreira Lopes, é referido que a liderança da nova Direção de Informação será divulgada em breve, "seguindo os trâmites legais, designadamente a solicitação dos pareceres do CR [Conselho de Redação] e da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social]".

Os então diretores-adjuntos de informação da Lusa, Maria de Deus Rodrigues e Nuno Simas, aceitaram assumir a direção interina da agência até 31 de outubro, a pedido do Conselho de Administração, segundo tinha sido comunicado à redação no último dia 08.

Na sequência da saída da diretora de informação, Luísa Meireles, os dois adjuntos afirmaram, então, ter tomado a decisão em nome do "sentido de responsabilidade coletiva e das necessidades da redação nesta fase de transição".