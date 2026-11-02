Cruzeiro MSC Euribia 2027/2028

A partir de novembro de 2027, embarque no Funchal e descubra as Ilhas Canárias a bordo do MSC Euribia, um dos navios mais modernos e ecológicos da frota MSC Cruzeiros.

Em 6 noites vai visitar cinco ilhas sem se preocupar com aeroportos nem voos: parte e regressa ao Funchal.

Escalas e pontos a descobrir:

Tenerife: o Parque Nacional do Teide, com o vulcão mais alto de Espanha, e o centro histórico de La Laguna, Património Mundial da UNESCO.

Lanzarote: a paisagem lunar do Parque Nacional de Timanfaya e as obras de César Manrique, como os Jameos del Agua.

Fuerteventura: as dunas de Corralejo e as praias de areia dourada.

La Palma: a “ilha bonita”, com a Caldeira de Taburiente e as casas coloridas com varandas de madeira de Santa Cruz de La Palma.

Gran Canaria: o bairro histórico de Vegueta, em Las Palmas, e as dunas de Maspalomas.

Reserve já com a Intertours e garanta o seu lugar!

Cruzeiro | MSC EURIBIA – do Funchal a Canárias

Preço: desde 645€ por pessoa (quarto duplo)

Embarque e desembarque: Funchal

Partidas: Novembro e Dezembro 2027, Fevereiro e Março 2028

Duração: 7 dias / 6 noites

Itinerário: Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de G. Canaria, Funchal.

O preço é desde, por pessoa em camarote duplo interior e inclui cruzeiro de 6 noites em pensão completa com buffet gourmet aberto das 06:00 às 02:00 horas, entretenimento e espetáculos todas as noites, piscinas, ginásio e clubs para crianças e jovens dos 0 aos 17 anos, taxas portuárias e taxas de serviço.

Não está incluído o Seguro, despesas de reservas, excursões, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Funchal

Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

Camacha

Camacha Shopping, Loja 9 — 291 923 880

E-mail: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock | @MSCCruzeiros