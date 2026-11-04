Três cruzeiros movimentam Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, três navios de cruzeiro, que transportam um total de 6.263 passageiros e 2.686 tripulantes, num movimento que representa a passagem de 8.949 pessoas pela infra-estrutura portuária.

O 'SeaDream I', o 'Ventura' e o 'Celebrity Ascent' são os protagonistas das escalas de hoje, duas das quais integradas em viagens transatlânticas.

O primeiro a chegar foi o 'SeaDream I', da companhia SeaDream Yacht Club, que entrou no Porto do Funchal pelas 5h30, proveniente de Málaga, em Espanha. Com 73 passageiros e 96 tripulantes a bordo, o navio, agenciado pela Blatas, permanece na cidade até às 16 horas, altura em que segue viagem para as Antilhas Holandesas.

Também proveniente de Málaga, o 'Celebrity Ascent' chegou à Madeira pelas 7 horas, transportando 3.129 passageiros e 1.405 tripulantes. O navio, agenciado pela JFM Shipping, encontra-se a realizar uma viagem transatlântica de reposicionamento do Mediterrâneo para as Caraíbas, onde deverá operar até ao final de Abril do próximo ano.

A viagem teve início a 30 de Outubro, em Itália, com passagens pela Sardenha e por Málaga. Depois da escala no Funchal, que termina às 18 horas, o 'Celebrity Ascent' segue para King's Wharf, nas Bermudas, antes de rumar a Fort Lauderdale, na Florida, Estados Unidos.

Por sua vez, o 'Ventura', com 3.061 passageiros e 1.185 tripulantes, chegou de Southampton, Inglaterra, tendo iniciado as manobras de atracagem pelas 8h15. O navio permanece no Funchal até às 16h30, numa escala igualmente agenciada pela Blatas.

O cruzeiro, iniciado a 31 de Outubro em Southampton, termina no mesmo porto a 13 de Novembro. Depois da Madeira, o 'Ventura' segue para Tenerife, prosseguindo viagem pelas ilhas de La Palma, Gran Canaria e Lanzarote. Antes de regressar a Inglaterra, fará ainda escala em La Corunha, Espanha.

O movimento de cruzeiros no Porto do Funchal prossegue amanhã, quinta-feira, com a chegada de mais dois navios, o 'AIDAprima' e o 'Explora I'.