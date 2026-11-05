Jorge Afonso Freitas apresentou, hoje, na reunião da Câmara Municipal do Funchal, uma proposta para a criação de um Observatório Municipal de Ocupação Habitacional e Identidade Comercial dos Centros Históricos. A iniciativa pretende dar ao Município ferramentas para conhecer melhor a realidade habitacional do concelho e, em simultâneo, promover a recuperação da imagem tradicional do comércio madeirense nas zonas históricas.

O vereador explicou que, apesar dos estudos e propostas já existentes sobre esta matéria, é necessário avançar para um mecanismo permanente de acompanhamento da realidade habitacional. O objectivo é permitir que a autarquia disponha de dados concretos para identificar necessidades, definir prioridades e preparar respostas no âmbito da política municipal de habitação.

"Apesar de já existirem estudos e outras propostas sobre esta matéria, considero que precisamos de ir mais longe. É fundamental conhecer quantas pessoas vivem em cada habitação, quantas famílias partilham os mesmos espaços e quais as condições efetivas de ocupação das casas", clarificou.

A segunda vertente da proposta incide sobre a recuperação da identidade comercial dos centros históricos, através da valorização da publicidade exterior tradicional do comércio madeirense.

"Defendo a recuperação de elementos de publicidade comercial que, durante décadas, fizeram parte da imagem das nossas ruas, dos estabelecimentos e da identidade das zonas históricas. A publicidade tradicional não é apenas um instrumento comercial: é também memória, cultura urbana e património da nossa vivência colectiva", disse.

Após o encontro desta quinta-feira, o 'independente' considerou que com a criação deste observatório pretende-se reunir num único instrumento duas preocupações distintas, mas complementares: o conhecimento das condições de ocupação habitacional e a preservação da identidade comercial e urbana do Funchal.