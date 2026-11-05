Vereador independente propõe Observatório de Ocupação Habitacional no Funchal
Vereador independente quer promover recuperação do comércio tradicional
Jorge Afonso Freitas apresentou, hoje, na reunião da Câmara Municipal do Funchal, uma proposta para a criação de um Observatório Municipal de Ocupação Habitacional e Identidade Comercial dos Centros Históricos. A iniciativa pretende dar ao Município ferramentas para conhecer melhor a realidade habitacional do concelho e, em simultâneo, promover a recuperação da imagem tradicional do comércio madeirense nas zonas históricas.
O vereador explicou que, apesar dos estudos e propostas já existentes sobre esta matéria, é necessário avançar para um mecanismo permanente de acompanhamento da realidade habitacional. O objectivo é permitir que a autarquia disponha de dados concretos para identificar necessidades, definir prioridades e preparar respostas no âmbito da política municipal de habitação.
"Apesar de já existirem estudos e outras propostas sobre esta matéria, considero que precisamos de ir mais longe. É fundamental conhecer quantas pessoas vivem em cada habitação, quantas famílias partilham os mesmos espaços e quais as condições efetivas de ocupação das casas", clarificou.
A segunda vertente da proposta incide sobre a recuperação da identidade comercial dos centros históricos, através da valorização da publicidade exterior tradicional do comércio madeirense.
"Defendo a recuperação de elementos de publicidade comercial que, durante décadas, fizeram parte da imagem das nossas ruas, dos estabelecimentos e da identidade das zonas históricas. A publicidade tradicional não é apenas um instrumento comercial: é também memória, cultura urbana e património da nossa vivência colectiva", disse.
Após o encontro desta quinta-feira, o 'independente' considerou que com a criação deste observatório pretende-se reunir num único instrumento duas preocupações distintas, mas complementares: o conhecimento das condições de ocupação habitacional e a preservação da identidade comercial e urbana do Funchal.