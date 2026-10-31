Ribeiras sem fiscalização é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. À entrada da época das chuvas, Quercus denuncia desleixo do Governo Regional sobre as explorações próximas das linhas de água. Presidente da associação ambientalista exige maior controlo, alerta para os riscos de cheias e denuncia consequências da poluição para a vida marinha.

Silêncio alimenta mistério é outro dos destaques. Circunstâncias em que Marco Abreu perdeu a vida na Praia Formosa continuam por esclarecer. Cenário de homicídio ganha cada vez mais força e pessoas próximas do jovem vivem angustiadas com as dúvidas.

Para ler também que 50 euros dão para quase tudo e quase nada. DIÁRIO foi ao Mercado dos Lavradores e encontrou grandes diferenças de preços. A mesma anona pode custar entre 5 e 39 euros por quilo. O segredo está em escolher a banca e o dia.

E, ainda, que a “Madeira já é uma segunda casa”. Artista chileno regressou ao Funchal pela quinta vez. Em entrevista, fala do improviso, da relação com o público e das gargalhadas que alimentam a sua energia.

Por fim, pranchas de surf disponíveis 24 horas. Orlando Pereira criou, no Paul do Mar, um sistema autónomo alimentado por energia solar. Quer expandir o projecto a outros pontos da Madeira.

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