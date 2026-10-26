PSD exige manutenção das ligações da TAP à Madeira

Os deputados do PSD/Madeira à Assembleia da República prometem ser “muito exigentes” no processo de privatização da TAP, garantindo que irão fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas no caderno de encargos, particularmente no que respeita às ligações aéreas à Região.

Numa iniciativa realizada esta segunda-feira, no Aeroporto da Madeira, Paulo Neves defendeu a manutenção de voos regulares entre o Funchal e Lisboa, Porto e Faro, bem como das ligações entre o Porto Santo e Lisboa durante todo o ano.

O parlamentar reclamou igualmente a salvaguarda das rotas para destinos com comunidades madeirenses, nomeadamente Caracas, Joanesburgo e Londres, assim como das tarifas de residente, estudante e atleta e do transporte de doentes para o continente.

“Estamos a falar de um serviço público”, afirmou, defendendo que a TAP, mesmo privatizada, deve continuar a assegurar a continuidade territorial.

Paulo Neves criticou ainda a anterior nacionalização da companhia pelo Governo socialista, recordando os 3.200 milhões de euros injectados na transportadora e manifestando a expectativa de recuperar parte desse investimento com a privatização.