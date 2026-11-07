Homem detido em Lisboa por abuso sexual de criança
Um homem com 36 anos foi detido em Lisboa indiciado por 14 crimes de abuso sexual de uma criança com 07 anos e um crime de violência doméstica, anunciou ontem a Polícia Judiciária (PJ).
Numa nota, a PJ indicou que os crimes aconteceram em Lisboa ao longo do passado mês de maio em contexto de convivência familiar, "uma vez que a menor coabitava com o suspeito e os respetivos agregados familiares, todos estrangeiros e originários do mesmo país".
A PJ teve conhecimento dos crimes já recentemente, após a criança ter relatado os acontecimentos à mãe, tendo desencadeado então as diligências de investigação necessárias.
"A proximidade geográfica entre os envolvidos, a par das circunstâncias apuradas, evidenciou a existência de perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito, fundamentando a detenção do agressor", realçou a polícia.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial junto do Tribunal de Lisboa, ficando sujeito às medidas de coação de apresentações periódicas, proibição de contactos com a vítima e com os pais e proibição de se ausentar do país, com entrega do passaporte.