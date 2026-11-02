‘Azura’ traz mais de três mil passageiros ao Funchal

O Porto do Funchal recebeu, na manhã desta segunda-feira, o navio de cruzeiro ‘Azura’, da P&O Cruises, que transporta 3.094 passageiros e 1.123 tripulantes, para uma escala de 16 horas na Madeira.

A embarcação, agenciada pela Blatas, iniciou as manobras de atracagem pelas 6h30, no Cais 2 do Molhe da Pontinha, onde permanecerá até às 22 horas, seguindo depois viagem para Fuerteventura, nas ilhas Canárias.

O ‘Azura’ está a realizar um cruzeiro de uma semana no itinerário da Cruise Atlantic Islands, que inclui escalas na Madeira e nas ilhas de Tenerife, Fuerteventura e La Palma.

Durante a manhã, partilha o porto com o veleiro neerlandês ‘Gulden Leeuw’, que chegou na sexta-feira e tem partida prevista para o meio-dia, com 31 tripulantes a bordo.

Para amanhã, terça-feira, aponta a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, está prevista a chegada de três navios de cruzeiro — ‘MSC Grandiosa’, ‘Artania’ e ‘Borealis’ — que, em conjunto, deverão movimentar mais de 7.400 pessoas no Porto do Funchal.