‘Arcadia’ passa fim-de-semana no Funchal com quase dois mil passageiros

O navio de cruzeiros ‘Arcadia’, da companhia P&O Cruises, chegou na manhã deste sábado ao porto do Funchal, onde vai permanecer durante 33 horas, numa escala que se prolonga até à tarde de domingo.

A embarcação, agenciada pela Blatas, entrou no porto pelas 7 horas, proveniente de La Corunha, em Espanha, transportando 1.966 passageiros e 825 tripulantes. A partida está prevista para as 16 horas de amanhã, com destino a Santa Cruz de La Palma, nas ilhas Canárias.

Construído em 2005 pelos estaleiros italianos Fincantieri, o ‘Arcadia’ conta com 21 anos de serviço e representou, na altura, um investimento de aproximadamente 400 milhões de euros. Tem capacidade para transportar até 2.458 passageiros e 866 tripulantes, tendo sido remodelado em 2024.

O navio está a realizar um cruzeiro de 16 dias, com partida e chegada a Southampton, em Inglaterra. A viagem começou a 26 de Outubro e termina a 11 de Novembro, incluindo ainda escalas nas ilhas de Tenerife e Gran Canária, bem como na cidade espanhola de Cádis.

Durante a permanência no Funchal, o ‘Arcadia’ terá a companhia do veleiro ‘Gulden Leeuw’, que chegou à Madeira na tarde de sexta-feira e deverá permanecer no porto até segunda-feira.

O veleiro, agenciado pela Wilhelmsen, está a navegar com 31 tripulantes.