FIFA conclui visita aos estádios portugueses que acolhem prova

A equipa multidisciplinar da FIFA que esteve em Portugal para acompanhar os preparativos para o Mundial2030 de futebol, com visitas aos estádios de Benfica, FC Porto e Sporting, terminou hoje os trabalhos, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Depois das passagens em Lisboa pelo Estádio José Alvalade, na segunda-feira, e pelo Estádio da Luz, no dia seguinte, a deslocação de hoje da FIFA ao Estádio do Dragão, no Porto, concluiu o programa que contemplou os três estádios portugueses que integram o projeto de organização do Mundial2030.

"O Mundial2030 é uma oportunidade extraordinária, tanto para o FC Porto como para a cidade e a região. É uma oportunidade para o clube reforçar a sua dimensão internacional, mostrar as suas infraestruturas, mas também para a cidade, não apenas ao nível do turismo, mas da própria economia que se vai dinamizar à volta do evento", afirmou João Borges, vice-presidente e diretor executivo para a área operacional do FC Porto.

O dirigente portista apresentou aos elementos da FIFA as condições atuais do complexo azul e branco, revelou as melhorias realizadas desde a última visita do organismo e, ainda, lançou as intervenções previstas para o futuro.

João Borges destacou o investimento de 32 milhões de euros realizado pelo clube ao longo do último ano na melhoria das infraestruturas, com a expetativa do clube a ir mais além do Mundial de 2030, que Portugal vai organizar juntamente com Espanha e Marrocos.

"O Mundial2030 não é um fim, mas é um ponto de partida para que o Dragão passa servir os seus adeptos e quem nos visita por mais 20 anos", destacou.

Por seu lado, Rodrigo Passos, vereador da Câmara Municipal do Porto com o pelouro do Desporto, expôs à delegação da FIFA as vantagens estratégicas que a 'invicta' oferece, bem como a experiência acumulada pela cidade na organização de grandes eventos desportivos e culturais.

"Queremos conjugar a identidade da nossa cidade, que é única, que é muito aguerrida, que arregaça as mangas para lutar naquilo em que acredita, mas também para darmos um passo em frente pelo desporto, por algo que pode ser transformador para a nossa cidade nas suas várias dimensões", destacou o autarca.

Ao longo do dia, realizaram-se também visitas a unidades hoteleiras e a instalações identificadas como potenciais centros de treino, nomeadamente o Estádio Dr. Jorge Sampaio, o Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, o Estádio de São Miguel, o Estádio do Mar e a Associação de Futebol do Porto.

Pedro Dias, Secretário de Estado do Desporto, sublinhou "a participação ativa do Executivo" no projeto.

"Em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, com as cidades que acolhem os jogos e com os clubes que participam do projeto, queremos entregar a melhor experiência, não apenas todos os que vêm cá competir, mas para os que nos vão visitar, garantindo que o legado desta organização se prolonga para lá de 2030", referiu.

A visita da FIFA a Portugal foi também acompanhada pela equipa da FPF, coordenada por António Laranjo, no âmbito do trabalho conjunto de preparação e acompanhamento do projeto de organização do Campeonato do Mundo de 2030.

"Este é o último percurso aqui em Portugal desta visita da FIFA e seguramente que outras vão acontecer, porque até 2030 não falta muito tempo, mas há muito a fazer", assinalou o diretor, salientando a união entre todas as entidades que participam no projeto.