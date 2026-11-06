Isaltino Morais admite criar novo partido no centro político

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, admitiu hoje contribuir para a criação de um novo partido situado no centro do espectro político na sequência de contactos de pessoas de diferentes quadrantes.

Em declarações à agência Lusa, o autarca eleito pelo movimento independente Isaltino Inovar Oeiras referiu ter sido já abordado por pessoas ligadas ao PSD, PS e CDS-PP, referindo que está a "avaliar a situação".

"Eu falei nisso num programa na Now, na necessidade de um partido moderado. A partir daí toda a gente pergunta se sou eu que vou avançar e que estão disponíveis", contou.

Isaltino Morais afirmou não ter "dúvidas de que, pelo menos, um partido ao centro vai aparecer", embora não tenha confirmado se será ele a liderar esse processo.

O autarca considerou necessária a criação de um novo partido que assuma "uma matriz pragmática, reformista, social-democrata" e que defenda a regionalização "sem preconceitos".

"Se o PS e o PSD, como se está a ver, não se conseguem entender, alguém os tem que obrigar a entenderem-se", argumentou, defendendo que "uma voz moderada ao centro" irá ajudar os dois partidos a estabelecer pactos de regime.

Nesse sentido, o presidente da Câmara de Oeiras considerou que um partido com esse perfil poderia contribuir para entendimentos duradouros em áreas como a habitação, defendendo que as políticas públicas "não devem ser interrompidas ou revertidas sempre que muda o Governo".

"Neste momento os democratas, progressistas, mas sobretudo os moderados não têm onde votar", apontou.