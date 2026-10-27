Escola Jaime Moniz recebe estudantes da Polónia e da Eslováquia

A Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, recebe, entre 26 de Outubro e 2 de Novembro, dois grupos de estudantes da Polónia e da Eslováquia, no âmbito de um intercâmbio educativo financiado pela União Europeia, que visa promover a cooperação europeia e o diálogo intercultural.

Os alunos são provenientes das escolas Zespół Szkół nr 3, de Kielce, na Polónia, e Gymnázium Ľ. Štúra 26, de Michalovce, na Eslováquia, e terão oportunidade de contactar com a realidade educativa madeirense e conhecer o património natural, cultural e histórico da Região.

O programa inclui visitas aos laboratórios, ao museu e aos espaços desportivos do Jaime Moniz, participação em aulas e actividades extracurriculares de música, dança, teatro e desporto. Estão também previstas visitas a diferentes localidades da ilha, actividades de orientação pelo Funchal, experiências de canoagem e paddle e uma passagem pelo Museu CR7.

A partilha gastronómica, com a degustação de produtos típicos da Madeira e de especialidades dos países visitantes, integra igualmente a iniciativa, promovendo o contacto entre tradições e culturas distintas.

Os coordenadores Erasmus+, Fernanda Freitas e Rolando Almeida, salientam a importância da mobilidade internacional para o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, considerando-a uma oportunidade de aprendizagem partilhada e de aproximação entre jovens europeus.

Com esta iniciativa, a Escola Secundária Jaime Moniz reforça a aposta na cooperação internacional e na valorização da diversidade cultural como instrumentos de enriquecimento das aprendizagens e de promoção de uma cidadania europeia activa.