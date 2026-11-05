Jorge Mendes deixou, esta quinta-feira, 5 de Novembro, uma mensagem de homenagem a Cristiano Ronaldo, na sequência do anúncio do fim da carreira do futebolista madeirense ao serviço da Selecção Nacional.

Numa publicação divulgada nas redes sociais da Polaris Sports, o empresário português destacou a dimensão histórica do percurso de Ronaldo e reafirmou a convicção de que o avançado é o melhor futebolista de todos os tempos.

Símbolo maior de Portugal e do Mundo, marcou uma era. Reafirmo que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do futebol mundial.

A mensagem termina com um agradecimento em nome dos portugueses, numa declaração dirigida ao jogador de 41 anos: "Todos nós, portugueses, lhe dizemos: obrigado Cristiano, não haverá outro como tu."

A homenagem surge poucas horas depois de Cristiano Ronaldo ter anunciado a sua despedida da Selecção Nacional, encerrando um percurso de 23 anos com a camisola das quinas.