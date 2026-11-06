PSD e CDS querem dar licença em simultâneo para pais de crianças com doença oncológica

PSD e CDS anunciaram hoje que vão propor que os pais de crianças com doença oncológica possam beneficiar em simultâneo de licença nos períodos de maior gravidade da situação de saúde dos seus filhos.

Esta medida foi transmitida pelo líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da bancada do PSD, Hugo Soares, sobre as propostas de alteração dos dois partidos ao Orçamento do Estado para 2027 na fase de especialidade.

Paulo Núncio começou por referir que, no ano passado, as bancadas do PSD e do CDS subiram para 100% o subsídio de assistência para os pais que acompanham os filhos com doença oncológica.

"Foi uma medida da mais elementar justiça social e familiar. No entanto, o regime atual continua a assentar numa lógica de alternância dos pais no acompanhamento dos filhos, razão pela qual, este ano, decidimos ir mais longe", justificou.

O presidente do Grupo Parlamentar do CDS disse que a proposta que apresenta conjuntamente com o PSD passa a prever que "ambos os pais poderão estar presentes em simultâneo nos períodos de maior gravidade da vida e da saúde dos seus filhos, designadamente após diagnóstico, depois do tratamento e, infelizmente, em alguns casos, durante o período final de vida dos seus filhos".

Na área da saúde, Paulo Núncio adiantou que PSD e CDS vão apresentar uma medida destinada a "promover o diagnóstico precoce e o tratamento célere dos cancros ginecológicos".

"Queremos assegurar que, durante 2027, serão adotadas medidas muito concretas para reduzir os atrasos no diagnóstico, para promover o acesso atempado aos cuidados oncológicos e para mitigar as desigualdades territoriais que, muitas vezes, comprometem os tratamentos e o acesso aos cuidados clínicos das mulheres que sofrem deste tipo de doença oncológica", salientou.

Outra proposta na área da saúde do PSD e CDS relaciona-se com o objetivo de garantir o financiamento público a todas as medidas de prevenção da doença zona, através do Programa Nacional de Vacinação. Uma medida, em particular, destinada a grupos considerados prioritários do ponto de vista clínico.

"Evidentemente que a definição dos grupos prioritários passará por uma avaliação da DGS (Direção Geral da Saúde) e terá em conta a melhor evidência científica, mas poderá englobar pessoas de mais idade, pessoas que sofrem de doenças crónicas e que têm determinado tipo de fragilidades em termos de sistema imunitário", especificou o líder parlamentar do CDS.

Estas duas medidas na área da saúde, acrescentou Paulo Núncio, "visam reforçar os pilares da justiça e da equidade, que são fundamentais".