Polícia alemã pede ajuda para identificar suspeito de ataque gorado em Leipzig

A polícia alemã fez hoje um apelo público para ajudar a identificar, através de uma imagem gerada por inteligência artificial, um terceiro suspeito alegadamente ligado ao aparecimento de um drone carregado com explosivos no aeroporto de Leipzig.

"O Departamento de Investigação Criminal identificou, até ao momento, dois suspeitos. Uma terceira pessoa, ainda desconhecida, poderá também estar ligada ao ataque com um drone, segundo a investigação", explicou o organismo em comunicado, referindo-se ao incidente ocorrido em agosto passado.

De acordo com o retrato 'robot' divulgado pela polícia, o suspeito é um jovem, vestido de preto, com a cabeça coberta por um boné e capuz, que foi visto a andar de bicicleta elétrica nas imediações do aeroporto entre 31 de julho e 04 de agosto.

"Apesar de ser verão, estava a usar roupas invulgarmente quentes", observou a polícia, uma vez que o homem desconhecido vestia um casaco grosso, calças compridas e luvas.

Durante a investigação do ataque, que foi frustrado porque o drone não explodiu devido a uma aparente falha técnica, a polícia conseguiu identificar o ponto de onde o drone levantou voo, embora não tenha especificado se o homem que agora procuram é o presumível piloto.

A rádio pública alemã ARD adiantou que o Ministério Público está a investigar dois suspeitos que poderão ter ligação com o ataque gorado: Oleg L., cidadão com dupla nacionalidade letã e russa, e o bielorrusso Andrej K., que tem ligações a um responsável do serviço de informações militares russo (GRU).

As autoridades alemãs acreditam que o alvo do drone era uma aeronave Antonov que transportava equipamento militar para a Ucrânia e que o ataque foi orquestrado a partir de Moscovo.

Desde o início da invasão russa, as autoridades alemãs têm registado um aumento dos avistamentos de drones e de atividades de reconhecimento aéreo não autorizadas junto de infraestruturas críticas e instalações militares.

A Alemanha é um dos principais países europeus que prestam assistência militar à Ucrânia, incluindo através do fornecimento de armamento e sistemas de defesa aérea.