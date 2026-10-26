Navio de cruzeiros 'Azura' passa o dia no Porto do Funchal

O 'Azura' chegou na manhã desta segunda-feira ao Funchal para uma escala de 16 horas, agenciada pela Blatas, informou hoje a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

O navio, que entrou no Porto do Funchal pelas 6 horas com 3.371 passageiros e 1.132 tripulantes, está a realizar uma viagem de cruzeiro de 13 noites, com partida e chegada em Santa Cruz de Tenerife, nas Canárias.

O Funchal é a primeira escala do itinerário, seguindo-se Agadir (Marrocos), para onde parte às 22 horas, e Lanzarote (Canárias), antes de regressar a Tenerife, na próxima sexta-feira. O navio da P&O Cruises, volta à Madeira em Novembro para mais quatro escalas, a primeira prevista para o dia 2.

No Funchal, continuam o veleiro escola norueguês 'Sorlandet' (Wilhelmsen), e, em fundeadouro, a três milhas da costa, o veleiro português 'Santa Maria Manuela'.

Na terça-feira, a pontinha recebe a visita do 'MSC Meraviglia', que traz 5.568 pessoas para uma escala de 11 horas, e o veleiro sueco 'SS Alva'.