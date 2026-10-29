Homem de 56 anos ferido em acidente de trabalho
Um homem de 56 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um acidente de trabalho no Caminho do Pináculo.
Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, a vítima terá sido atingida por uma viatura que circulava em marcha-atrás, tendo sofrido ferimentos na cabeça. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local, onde prestaram assistência ao homem.
Após receber os primeiros cuidados, a vítima foi transportada para o hospital.
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