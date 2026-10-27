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Mulher com suspeita de AVC no Funchal

Vítima de 43 anos foi socorrida junto ao Centro Comercial Europa

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Uma mulher de 43 anos foi acometida de doença súbita ao início da tarde, junto ao Centro Comercial Europa, no Funchal, havendo suspeita de acidente vascular cerebral (AVC).

O alerta foi dado às 13h22, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à vítima.

Após os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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