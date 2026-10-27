Mulher com suspeita de AVC no Funchal
Vítima de 43 anos foi socorrida junto ao Centro Comercial Europa
Uma mulher de 43 anos foi acometida de doença súbita ao início da tarde, junto ao Centro Comercial Europa, no Funchal, havendo suspeita de acidente vascular cerebral (AVC).
O alerta foi dado às 13h22, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à vítima.
Após os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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