Adolescente ferido em queda de trotinete no Caniço

Um adolescente ficou ferido esta manhã, na sequência de uma queda de trotinete na Estrada do Garajau, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.

O jovem sofreu ferimentos na face, resultantes do embate.

Para o local foram mobilizados três operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por uma ambulância de socorro. Após prestarem os primeiros cuidados à vítima, os bombeiros procederam ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.