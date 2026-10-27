Adolescente ferido em queda de trotinete no Caniço
Jovem sofreu ferimentos na face e foi transportado para o hospital
Um adolescente ficou ferido esta manhã, na sequência de uma queda de trotinete na Estrada do Garajau, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz.
O jovem sofreu ferimentos na face, resultantes do embate.
Para o local foram mobilizados três operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por uma ambulância de socorro. Após prestarem os primeiros cuidados à vítima, os bombeiros procederam ao seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.
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