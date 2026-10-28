Câmara de Lobos recebe noite de fado com entrada livre

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos recebe, no próximo sábado, 31 de Outubro, pelas 21 horas, o espectáculo 'Fado à Beira-Mar', uma iniciativa que terá a fadista Mónica Pinto como protagonista e que promete uma noite dedicada à música tradicional portuguesa.

Promovido pela Associação de Fado da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o evento integra a programação do Encontro de Teatro e Arte na Paisagem (ETAPA) e tem entrada gratuita.

Num ambiente intimista, o espectáculo pretende proporcionar ao público uma viagem pelas emoções e histórias que caracterizam o fado, explorando temas como a saudade, o amor e as vivências do quotidiano.

A iniciativa procura, igualmente, celebrar o fado enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade, reconhecido pela UNESCO, e aproximar a comunidade de uma das mais emblemáticas expressões da identidade portuguesa.

O evento insere-se no trabalho desenvolvido pela Associação de Fado da Madeira na preservação, valorização e divulgação deste género musical na Região.

Por sua vez, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforça, através desta parceria, a aposta na dinamização cultural do concelho e na promoção do acesso gratuito a diferentes manifestações artísticas.