Líderes reúnem-se na próxima semana em Dublin para debater Inteligência Artificial

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se na próxima semana em Dublin para uma cimeira informal dedicada à Inteligência Artificial (IA), com o intuito de analisarem as oportunidades e os riscos que a tecnologia representa para as sociedades europeias.

A cimeira vai realizar-se no dia 13 de Novembro na capital da Irlanda, país que detém atualmente a presidência rotativa do Conselho da UE, e Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na tradicional carta-convite que dirige aos chefes de Estado e de Governo da UE antes de uma cimeira, António Costa afirmou que, perante o "rápido desenvolvimento da IA", é necessário que os líderes abordem o tema.

O presidente do Conselho Europeu salientou que o objetivo da discussão vai ser o de debater as oportunidades que a IA oferece, mas também os "efeitos transformadores" que pode ter nas economias e sociedades europeias.

Nesse sentido, a cimeira vai contar com a participação de dois convidados externos: Arthur Mensch, diretor executivo da Mistral AI, uma das empresas europeias mais promissoras da área, com sede em Paris, e Geoffrey Hinton, considerado o "padrinho" da tecnologia, que ganhou o Prémio Nobel da Física em 2024.

Na conversa com Arthur Mensch, os líderes vão discutir "a posição da Europa no programa global da IA e os desafios estratégicos que enfrenta para reforçar a sua competitividade e soberania", referiu António Costa na missiva.

"Entre estes desafios, incluem-se a redução de dependências críticas, o reforço das capacidades europeias em matéria de IA e o desenvolvimento das infraestruturas necessárias, assentes numa energia limpa a preços acessíveis e num investimento público e privado de grande escala", enumerou o presidente do Conselho Europeu.

Costa acrescentou ainda que a conversa com o diretor-executivo da Mistral AI vai também ser uma oportunidade para os chefes de Estado e de Governo do bloco dos 27 debaterem "a forma de aproveitar o potencial da IA para impulsionar a transformação industrial, através de uma adoção mais generalizada em toda a economia".

No que se refere à conversa com Geoffrey Hinton, o presidente do Conselho Europeu indicou que o intuito é sobretudo o de discutir "o impacto mais amplo da IA" nas sociedades europeias e nas questões que coloca a nível de segurança e de confiança.

"Serão abordadas questões como os direitos fundamentais e a proteção das crianças, os processos democráticos e o nosso modelo social, bem como a necessidade de dar resposta à concentração do mercado e aos desafios em matéria de segurança, incluindo a cibersegurança", indicou Costa.

Os chefes de Estado e de Governo da UE vão ainda debater com Geoffrey Hinton "a forma como a Europa pode contribuir para a cooperação e a governação internacionais no domínio da segurança da IA avançada", destacou igualmente o presidente do Conselho Europeu.

Após estas duas conversas, que decorrerão de manhã, os líderes terão uma sessão de almoço, na qual se espera que troquem "pontos de vista sobre o caminho a seguir pela Europa no domínio da IA".

O presidente do Conselho Europeu referiu que, na sequência desta discussão em Dublin, os líderes da UE deverão voltar a discutir o assunto da IA em 2027, designadamente num novo retiro informal no castelo de Alden Biesen, no leste da Bélgica, cuja data ainda não está marcada.

Apesar de esta cimeira informal em Dublin ter como único tema a IA, é também expectável que os líderes abordem, à margem, o próximo orçamento comunitário, que cobrirá o período entre 2028 e 2034, numa altura em que o processo está numa fase decisiva.

António Costa tenciona fechar as negociações até ao final deste ano e prometeu apresentar uma nova proposta orçamental antes da cimeira extraordinária dos chefes de Estado e Governo em Bruxelas, nos dias 26 e 27 de novembro.