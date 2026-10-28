Trump anuncia proibição do termo Inteligência Artificial nos EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que vai proibir oficialmente a utilização da expressão "Inteligência Artificial" nos documentos governamentais, por considerá-la imprecisa, defendendo a sua substituição pelo termo "Super Inteligência".

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump criticou a utilização da expressão inteligência artificial (IA), que classificou como "um nome muito mau e incorreto", propondo a adoção da designação Super Inteligência (SI).

"Em breve, vamos proibir oficialmente o termo 'IA/Inteligência Artificial' em todos os documentos relevantes e em tudo o resto, devido à sua imprecisão", escreveu o Presidente, sem especificar quando entrará em vigor a medida.

Trump questionou também quando é que o jornal The Wall Street Journal deixará de utilizar a expressão IA para adotar a nova designação, que, segundo afirmou, "praticamente toda a gente já está a utilizar ou utilizará em breve".

O chefe de Estado tinha anunciado em setembro, durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, a intenção de substituir a expressão inteligência artificial nos documentos oficiais norte-americanos.

Na ocasião, argumentou que a palavra "artificial" transmite a ideia de que a tecnologia é "falsa", quando, na sua opinião, se trata de algo "extraordinário".

No final de setembro, Trump afirmou ainda que o Presidente chinês, Xi Jinping, tinha demonstrado interesse pela proposta durante uma conversa entre ambos, por ocasião de uma visita do líder chinês à Casa Branca.

A Inteligência Artificial constitui uma das principais áreas de competição tecnológica e económica entre os Estados Unidos e a China, tendo sido abordada no encontro entre os dois dirigentes.

Trump tem defendido a aceleração do desenvolvimento desta tecnologia nos Estados Unidos e opõe-se a iniciativas internacionais de regulamentação que considera suscetíveis de limitar a competitividade norte-americana.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial tem suscitado preocupações relacionadas com os seus potenciais efeitos sobre o emprego, a economia e a segurança.

O tema entrou também na campanha para as eleições intercalares norte-americanas de 03 de novembro, devido às preocupações dos eleitores com o consumo de eletricidade e de água dos centros de dados necessários ao funcionamento dos sistemas de IA.

Entretanto, o anúncio da possível adoção oficial da expressão Super Inteligência, abreviada como SI, provocou um aumento da procura de domínios de Internet associados à Eslovénia: o país europeu, com cerca de dois milhões de habitantes, utiliza precisamente a extensão nacional de Internet ".si", que coincide com a sigla proposta por Trump.