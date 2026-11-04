PSD debate Inteligência Artificial e projecto pioneiro nas escolas

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu mais uma edição do Compromisso Parlamentar, desta vez dedicada à Inteligência Artificial e ao seu impacto na educação, numa iniciativa que reuniu diferentes perspectivas sobre os desafios colocados por esta tecnologia ao sistema de ensino e a importância de preparar as novas gerações para uma realidade em permanente transformação.

À margem da iniciativa, o deputado Válter Correia destacou a crescente presença da Inteligência Artificial no quotidiano e a necessidade de acompanhar uma evolução tecnológica com profundas implicações na forma como se ensina e se aprende, sublinhando que esta ferramenta terá "um impacto directo no processo de ensino-aprendizagem", mas também "na criação de novo conhecimento" e, de forma mais abrangente, "na economia mundial, assim como nas sociedades".

Para o parlamentar social-democrata, a educação assume uma responsabilidade decisiva perante esta transformação, cabendo à escola preparar os jovens para uma utilização consciente e ponderada das novas tecnologias, assegurando simultaneamente a aquisição de competências que lhes permitam responder às exigências de um mercado de trabalho cada vez mais especializado.

"A educação tem um papel central neste processo", afirmou Válter Correia, defendendo a importância de "dotar os jovens com competências digitais básicas", bem como de desenvolver "competências digitais específicas que lhes permitam estar aptos para entrar num mercado de trabalho cada vez mais especializado".

O deputado deu particular destaque ao percurso que a Região Autónoma da Madeira tem vindo a desenvolver nesta área, salientando a posição pioneira da Região na integração da Inteligência Artificial no sistema educativo. "No caso da RAM, mais uma vez estamos a ser pioneiros na introdução formal da Inteligência Artificial na educação", afirmou, recordando que, depois de uma experiência piloto realizada em duas escolas no ano letivo anterior, estava prevista, pela primeira vez, a generalização desta tecnologia às diferentes escolas da Região.

Esta edição do Compromisso Parlamentar permitiu, assim, aprofundar a discussão sobre o futuro da educação perante os avanços da Inteligência Artificial, dando particular atenção ao trabalho desenvolvido na Madeira e à necessidade de assegurar que a comunidade educativa dispõe da preparação necessária para acompanhar uma transformação tecnológica com influência crescente na aprendizagem e nas exigências do mundo profissional.