Diocese do Funchal debate desafios da inteligência artificial

A Pastoral Social da Diocese do Funchal promove, a 9 de Novembro, uma conferência dedicada aos desafios da inteligência artificial (IA) e ao seu impacto na humanidade, tendo como ponto de partida a primeira encíclica do Papa Leão XIV, ‘Magnifica Humanitas’.

A iniciativa decorre na Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, entre as 16 horas e as 18h15, e pretende promover a reflexão sobre as oportunidades e os riscos associados ao desenvolvimento tecnológico, nomeadamente na salvaguarda da dignidade humana e na inclusão dos mais vulneráveis.

O programa inclui três intervenções. A primeira, intitulada ‘Inteligência Artificial: um desafio e uma oportunidade’, será apresentada por Agostinho Abrunhosa, da AESE – Escola de Negócios. Segue-se uma abordagem à ‘Autenticidade da comunicação e a IA’, por Paulo Miguel Martins, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. A última intervenção, ‘A Magnifica Humanitas: mais que humano’, estará a cargo de Miguel Panão, da Universidade de Coimbra. A sessão será moderada pela pró-reitora da UMa, Susana Teles.

A conferência integra as iniciativas assinaladas pela Diocese do Funchal no âmbito do Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 2016 e que este ano se celebra a 15 de Novembro. Para essa data está prevista uma eucaristia solene, às 18 horas, na Sé do Funchal, presidida pelo bispo da Diocese, D. Nuno Brás.

A participação na conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, até 6 de Novembro, através do formulário disponibilizado pela Pastoral Social do Funchal: