Inteligência artificial na gestão de TI: inovar com segurança

A inteligência artificial está a transformar a gestão dos sistemas informáticos, permitindo automatizar tarefas, acelerar a resolução de incidentes e melhorar o apoio aos colaboradores. No entanto, a adopção destas ferramentas também levanta desafios que exigem preparação e controlo.

Num contexto em que a continuidade dos sistemas digitais é essencial para a actividade das empresas, a rapidez de implementação não deve ser confundida com maturidade tecnológica. O sucesso depende da existência de processos estruturados, dados fiáveis e regras claras.

Na gestão de serviços de Tecnologias de Informação, conhecida pela sigla ITSM (IT Service Management), a inteligência artificial pode ajudar a classificar incidentes, responder a pedidos frequentes e sugerir soluções para problemas recorrentes. Contudo, a automatização de processos pouco claros pode ampliar erros e fragilidades existentes. A EasyVista aborda esta questão no artigo 'Riscos ocultos da IA no ITSM', destacando a importância de garantir bases sólidas antes de avançar com a inovação.

Dados fiáveis e regras claras

A eficácia destas soluções depende da qualidade da informação disponível. Documentação desactualizada, registos incompletos ou dados contraditórios podem originar recomendações incorrectas e comprometer a confiança dos utilizadores.

As empresas devem, por isso, definir regras de utilização, controlar os acessos à informação e assegurar supervisão humana nas decisões com maior impacto operacional.

Medir resultados antes de expandir

Uma implementação gradual permite testar soluções, corrigir falhas e avaliar benefícios antes de alargar a sua utilização. Indicadores como o tempo médio de resolução, a satisfação dos utilizadores e a redução de pedidos repetitivos ajudam a medir os resultados.

A inteligência artificial representa uma oportunidade para tornar os serviços de TI mais eficientes. Para transformar esse potencial em benefícios sustentáveis, é essencial conciliar inovação, segurança e preparação organizacional.